第4屆桃園聖誕山城紅花節將於12月19日至27日開幕，首創以「法老王的紅花秘密」為主題，結合地方特色農產及十大農場特色，打造5米高的巨型埃及紅花金字塔意象，並將埃及人面獅身、神秘、尋寶等元素融合其中。

復興區為北台灣最重要的聖誕紅產區，台七桃花源休閒農業區在尚未畫定前就辦理了第1屆的山城紅花節，隔年108年順利通過，利基在產業面延伸聖誕紅成為台七桃花源休閒農業區的代表花卉，今年度已經是第4屆山城紅花節，透過活動讓大家更瞭解台七桃花源休閒農業區的特色。

台七桃花源休閒農業發展協會總幹事林志勇表示，今年共規畫24場次農事體驗活動及5場次紅花小旅行，結合農業和休閒觀光，串連在地產業、商圈及景點的遊玩路線，讓民眾認識桃園復興區不只有拉拉山的水蜜桃，而是有豐富的觀光資源，包括大溪老茶廠、蝙蝠洞及基國派老教堂，休區內也有許多特色農場及民宿可供民眾來一場2天1夜的輕旅遊。

農業局表示，今年聖誕山城紅花節休區希望有效結合埃及尋寶冒險及農事體驗，推動親子一同參觀壯觀美麗的紅花金字塔，穿上埃及服飾打卡拍照並參加埃及尋寶解謎的活動，另凡購買埃及尋寶解謎包的民眾在為期9天紅花節期間，皆可以優惠價格獲得農事體驗或桃園復興區特色景觀餐廳的下午茶及套餐，民眾可循建議路線選擇自己喜歡的行程，還可獲得100元小農市集購物金及小紅花盆。

(中時 )