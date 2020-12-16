大陸女星章子怡和李安、張藝謀、王家衛等大導演都合作過，還是金馬獎、香港金像獎、百花獎、金雞獎和華表獎等主角獎的大滿貫得主，演技備受肯定，近期也是節目《我就是演員》導師之一，對演技點評精闢，令觀眾印象深刻；而章子怡18歲嫩照也被搜出，意外證實她不僅是天然系美女，更神凍齡23年。

綜藝節目《我就是演員》第三季找來章子怡當導師，踏入戲劇圈26年的她，總能給參賽者精闢又淺顯易懂的點評，讓所有人都相當服氣，更給觀眾「不是隨便說說」的感覺，一些都是要有多年經驗才學得到的，因此章子怡也經常變成討論話題。

章子怡18歲嫩照被搜出，意外證實她不僅是天然系美女，更神凍齡23年。(圖/ 摘自微博)

近日有網友挖出章子怡18歲的嫩照，隨意紮起頭髮化上淡妝，不用太華麗的打扮，就相當氣質出眾，讓大家不禁讚嘆「天然系美女」，微微一笑就特別迷人；另外有人將章子怡18歲嫩照和今年41歲的近照對比，沒想到看不出差別，外貌和氣質依舊，只不過現在多了點成熟女人韻味，還是大票粉絲心中最美的女神。

9月底章子怡參加真人秀節目，罕見素顏入鏡，樸素模樣被網友酸像是大媽，認為化妝前後判若兩人，但有些粉絲也注意到，章子怡皮膚狀態還是不錯；章子怡先前就曾透露保養秘訣，從20幾歲開始除了使用保養品，更會用食補煲湯，能夠潤膚養顏，另外她也保持運動和充足睡眠，才能41歲還有水嫩的膚質。

(中時新聞網)