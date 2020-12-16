一位網友在臉書社團中發文，日前在自動收費亭繳納停車費時，目睹前位使用者螢幕顯示的進場時間為「1899年12月30日」，應繳金額高達10萬元，換算下來竟從清朝光緒年間就已停車在此，而這場意外的烏龍將網友全都逗樂了。

一位網友15日在臉書社團《爆怨公社二館》中發文，他表示，日前在停車場自動收費亭撞見一位大哥看著顯示螢幕發呆多時，上前關心一下卻發現螢幕上烏龍地寫著「進場時間1899年12月30日，應繳納金額10萬元」，讓他當場笑到不行，甚至直接拿起手機拍攝。

倘若按照機器顯示時間回推，原PO遇上的大哥早在清朝光緒年間就已將車輛停泊在此，完全不合理。網友看見貼文後，也紛紛笑說，莫非這位大哥是穿越時空，亦或是時空旅行者。

此篇文章在網路擴散後，更引出該位大哥的朋友現身還原真相，該位朋友則表示，其實是這位大哥跑錯停車場，因為同業者的停車場在附近設有多處，外觀相似，才意外走錯。此外，錯誤的停車幣能順利投入自動繳費機，主因是停車場業者相同，全一連串的巧合才讓系統顯示出現烏龍。

(中時新聞網)