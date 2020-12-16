聖保祿醫院的牙科團隊經整修後重新開診，新團隊目前共有8位牙醫師，初診看牙前先施行口內攝影及X光數位攝影，由專人解說牙齒狀況後再看診，更設置洗牙區及衛教室，教導民眾刷牙護齒正確觀念，建立牙齒保健新氣象。

聖保祿醫院牙科前陣子因團隊整修暫停4個多月看診服務，由於院方及同仁街期許牙科團隊重新看診，日前經協調後順利開幕。新牙科團隊位於2樓的牙科診區，以全新完善的硬體設施，加上8位學經歷豐富的牙醫師駐診，提供優質醫療服務，針對看牙恐懼症患者，聖保祿牙科推出無痛看牙，結合了笑氣鎮靜、TCI舒眠鎮靜，讓患者能在安全且無疼痛的狀態下完成治療。

據調查，懼怕看牙醫的人口比例高達四分之三，其中一成對於看牙有深度的恐懼，聖保祿醫院牙科為改變民眾懼怕看牙醫的印象，推出看牙新措施，每位初次看牙前，先以口內攝影機掃描口腔內部，牙齒狀況立即顯示在牙科診療椅前電腦螢幕，再經X光數位360度攝影牙床，由專人先向民眾解說，讓民眾清楚暸解自己的牙齒狀況，再由醫師檢視牙齒，告知牙齒治療計畫，民眾因為了解可降低懼怕感。

另外，聖保祿也設置了洗牙區及衛教室，提供比人體牙齒更大的比例模型，教導民眾正確保健牙齒方法，包括如何使用牙線及刷牙的方式，期盼可降低齟齒及牙周病的發生，拉近醫護團隊與民眾距離，讓民眾不再畏懼看牙醫。

(中時 )