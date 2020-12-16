一名女子談個戀愛，2任男友竟接連離奇死亡。中國江蘇徐州市一名王姓女子在過去4年裡，經郭姓男閨蜜介紹，先後談了2任男友，第1任男友交往2年多卻「自殺身亡」，第2任男友則是因公執行任務「犧牲」了。近日因為經歷太過離奇，引發家人察覺有異而報警，才發現竟是閨蜜假扮斂財！

根據《江蘇新聞》報導，王女在過去4年裡，經一名郭姓男閨蜜介紹，先後談了2任「男友」，可是每當她提出要和男友見面時都被推脫。2018年，郭男突然傳來噩耗，指王女的男友因犯了錯誤而自殺，還表示男友留了一輛車，若王女要取回車輛必須走法律程序，拿錢贖車。王女不疑有他，拿出3萬多人民幣辦理車輛轉交手續，但郭男事後卻稱車輛涉嫌違法，已被法院查扣。

之後郭男又幫王女介紹新男友，2年後郭男又再度傳來不幸消息，指第2任男友在執行任務時犧牲了。最終結束了這2段4年的戀愛。4年裡王女總共花了7萬人民幣，在家人提醒下，王女才意識到可能被騙了，因此報警處理。

警方調查後發現，王女談的2任「男友」，都是「閨蜜」郭男，郭男也坦承並無男友的存在。14日下午，嫌疑人郭男因涉嫌詐騙，被徐州市朱莊派出所逮捕，目前案件仍在進一步辦理中。

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