共諜疑雲壟罩多國，美國政治人物爆出遭大陸美女間諜色誘，多國駐外機構也爆遭中共黨員滲透，英媒更指出，大陸美女間諜連實習生都下手，英國議員警告，美女共諜網在英國相當活躍，坦言很難防。

澳洲媒體報導中共黨員深入多國駐外領事館。

疑似大陸情報人員的華裔女子方芳被爆出周旋美國政治人物，透過募款、上床等手段進行情報蒐集。

美媒日前披露，疑似大陸情報人員的華裔女子方芳（Fang Fang，Christine Fang）接近多位美國地方政治人物，甚至和地方市長發生性關係，試圖影響美國政治圈。英媒與澳媒近期也報導，中共黨員滲透多國駐外領事館及各大公司，引發外界關注。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國議員及專家警告，大陸可能正在利用「蜂蜜陷阱」（honeytrap）網來色誘英國官員，以竊取國家機密，而且幾乎可以確定，大陸特工在英國相當活躍。

中國、安全專家指出，北京最有可能利用間諜，以金錢誘惑及色誘的方式試圖竊取英國機密。據信這個「蜂蜜陷阱」網多由外表亮眼的女性間諜組成，她們出身頂尖名校，說了一口流利英語。她們通常使用「領英」（LinkedIn）、臉書等社群網站接近獵物，之後和目標發生性關係，利用自己的影響力試圖為共產黨獲取有價值的資訊。

報導還指出，據信大陸間諜不只對知名政治人物下手，身旁的助手、職員、甚至是實習生都可能成為目標。

英國保守黨資深議員、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，應付像這樣的外國勢力是英國國家安全機構「軍情五處」（MI5）及警察的職責，但他坦言，「這真的非常困難。」

圖根哈特說：「現實是，現在中國的行為不像是一個友善的國家，它表現得像是一個敵對國家」，「我們必須要嚴肅看待。」

白金漢大學安全與情報研究中心教授格利斯（Anthony Glees）指出，英國所知的大陸間諜活動只是「冰山一角」，「我們必須假定中國人在這裡也在做同樣的事情，利用金錢與色情誘惑，讓大陸特工獲取有利的訊息。」

英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）的阿姆斯壯（Sam Armstrong）分析，「可以肯定中國在美國做了哪些事，在英國也會這麼做」，「對於中國而言，我們的情報價值不比美國低。」

英國至今尚未起訴任何一名可疑大陸間諜，不過阿姆斯壯指出，在後疫情時代中，大陸日益自信，他認為這樣的期待可能會改變。

(中時新聞網)