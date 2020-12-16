侯永都社會福利慈善事業基金會關懷偏鄉，3度捐贈8人座交通車予台南市玉井區康寧教養院，第3部交通車於16日送達，教養院服務對象也一起開心迎接新車到來。

康寧教養院是全國第一所專為精神病患及身心障礙者而設立的教養機構，已創立22年。由於教養院位處偏鄉，患者就醫不便，侯永都基金會創辦人暨南紡集團總裁侯博明於1999年首度捐贈康寧教養院8人座交通車，2010年再度捐贈交通車。

由於教養院第1部交通車已報廢，另一輛車輛老舊，侯永都基金會今年決定3度捐贈8人座交通車，以便康寧教養院住民送醫及社區活動。

第3部交通車於12月16日送達康寧教養院，該院服務對象對於新車的到來，莫不大力鼓掌歡迎並感謝侯永都基金會的愛心。

侯永都基金會來照顧弱勢團體不遺餘力，此次捐贈的交通車已是歷年來的第25部，教養院也對基金會照顧弱勢機構的善行表達最深謝意。

(中時 )