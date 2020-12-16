現行的法務部律師查詢系統只能查到姓名及律師證號。（摘自法務部網站）

自2006年開始修法，歷時14年才完成修法的律師法，將在2021年1月1日新制上路，新修法完成的律師法最大特色就是民眾透過法務部律師查詢系統找律師，未來不再只有姓名及律師證號，包括律師所屬的地方公會、懲戒紀錄、事務所通訊方式以及律師的照片都會公開，讓民眾對律師有更多了解。

法務部政務次長蔡碧仲表示，律師法的修正是龐大工程，由50幾條的條文增加到100多條，面對的又是最懂法律的律師，開了百次會議，過程備極艱辛。尤其是法修正過程中，台北律師公會退出律師公會全國聯合會運作，如同夫妻離異，幸好歷經多次會議才讓律師法修正通過，也讓律師界得以破鏡重圓，並自明年1月起更名為全國律師聯合會。

法務部表示，新制最大的變革就是法務部的律師查詢系統，得到新修正通過的律師法授權，可以公開律師更多的資料，包括姓名、性別、出生年、相片、事務所聯絡方式、懲處紀錄等資料，相較以往只有姓名及律師證號，使得律師充滿「神祕感」，新制將更透明，讓有需要律師協助的民眾可以藉由查詢系統更了解律師。

此外，律師懲戒也更公開，律師懲戒決議書查詢系統也將在明年元旦正式上線，有別於現行司法院公告懲戒主文，議決書見諸行政院公報的制度，未來律師的懲戒決議書將上網公開。

(中時 )