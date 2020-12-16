C型肝炎是除了B型肝炎與酒精性肝炎外，造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。投縣府今年與日月潭扶輪社合作辦理C型肝炎篩檢，對象為40到69歲縣民，截至10月全縣C肝陽性率2．6％，國姓鄉為17．5％，為全縣平均值的6．7倍值得重視，選於16日在國姓鄉辦理擴大篩檢說明會。

投縣府衛生局指出，比對衛福部2019年資料，國姓鄉肝和肝內膽管癌標準化死亡率為全國的2．3倍；慢性肝病及肝硬化標準化死亡率為全國的2．8倍，顯示國姓整體肝病與肝癌的風險高，因此與埔里基督教醫院合作，於國姓鄉內擴大設站篩檢C型肝炎。

埔基醫院指出，C型肝炎的主要方式是經由血液感染，最常見是因為公用針頭，如打針、刺青、針灸或穿耳洞等，推測國姓C型肝炎的盛行率高，可能是早年衛生條件不佳、缺乏相關觀念所致，而現在提高篩檢量就能做到提早治療防治，因此呼籲高齡者多參與。

健保署已將口服C型肝炎新藥納入健保補助，治癒率達97．5％且副作用低、療程短，民眾沒有醫療費用的負擔；2020年9月28日起也擴大成人預防保健B、C型肝炎篩檢對象為45至79歲民眾，符合資格的民眾，皆可至醫療機構篩檢。

(中時 )