新莊棒球場下午下起連綿雨勢，新北白隊趁著場地濕滑下達多次戰術收到好效果，順利以9比4擊敗南投縣，不過還不確定能闖進八強，還得看晚場高雄市與苗栗縣的戰果，總教練王傳家訂下的目標是至少闖進四前，前2屆新北白沒掉出四強過。

新北白隊與南投縣在前半場比賽拉鋸，雖然新北白率先得分，不過1局下半先發投手陳冠豪控球不穩，單局出現3次保送，南投縣此局攻下2分超前。

5局上半新北白在2人出局後有攻勢，趁著南投縣中繼投手投手杜浩平大暴投，以及一次因球太濕滑而出現傳球失誤，新北白趁機攻下2分，反以3比2領先。

南投縣隊前半場將分數咬得很近。（大會提供）

前半場新北白隊打得辛苦，總教練王傳家表示與天氣濕冷有關，「孩子畏畏縮縮、放不開，前半段上壘後的打擊率比較薄弱一點，也是打得較辛苦的原因。」不過此戰新北白隊也因應場地濕滑下達多次盜壘、觸擊戰術，「場地不佳對方失誤率可能會提高，加上對方投手動作比較大，有腳程的可以爭取上得點圈。」

7局上半新北白許賀捷、沈忠興連續安打將分差拉開，不過下半局南投縣再追2分，4比5僅1分差，隨後新北白換上高二投手黃弘劼，上場後封鎖南投縣打線，後援2.1局無失分，僅被敲1支安打，7、8兩局新北白隊終於打出氣勢，攻下6分拉開差距，最後以9比4贏球。

王傳家表示後半場提醒學生雖然天氣不佳還是要正常打，「打者就是調節器，不管遇到球速快的、慢的都要在短時間內適應他，再來就是盡量不要打高，滾地球比高飛球上壘機率大。」此戰新北白打者許賀捷、沈忠興皆有3安猛打賞、2打點的表現，其中許賀捷差全壘打就能完成「完全打擊」。

不過新北白隊上一場以4比6輸給苗栗縣，贏下此戰後也只拿到2勝1敗，假如晚場高雄市戰勝苗栗縣，這樣三隊戰績相同，要比失分率的話對新北白不利，賽後總教練王傳家坦言能否晉級很難說，「贏了也不一定晉級，高雄跟苗栗分數都要拉高我們才有機會，我們3場失11分，對方各自大概失6、7分而已。」王傳家表示去年新北白隊打進四強，今年也希望至少能闖進四強。

(中時 )