華興(6164)董事長劉守雄表示，公司重要策略在於UV LED相關潔淨新科技的發展與應用，後疫情時代的需求以及空氣品質的改善等；低溫照明是集團重要的一隻腳，今年至明年積極發展UV LED，期望將疫情化為轉機。

劉守雄指出，公司不考量進入mini Led、micro Led，主要是該領域需要高額資本支出，適合大公司及外商發展，台商則仍要衝量與中國大陸的競爭。

華興董事長劉守雄表示，近兩來營運表現不盡如意，但公司透過引進新的顧問團隊，有好的人才也有足夠的資金，尋求策略聯盟等方式，期望化危機為轉機。

華興明年重點營運方針，朝向新領域發展，公司對潔淨新科技最著力，看好UV LED的趨勢，公司致力於與國際品牌大廠合作半導體照明，以及UV元件、模組、與國際品牌大廠合作UV成品及應用。行銷占比分別達61%、6%、9%、24%。

與國際品牌大廠合作半導體照明部分，該產品兼具照明及抗菌效用，應用於高級飯店、連鎖旅館、美術館等。與國際品牌大廠合作UV成品及應用方面，布局水、空氣、表面消毒市場，範疇包括便利商店、金融業、量販店、醫院、藥妝店、連鎖藥局等。

華興目前UV LED占比很低，明年期望提升至占營收5~10%。此外，公司看到第四季需求逐步增溫，力拚明年第一季營運可扭轉劣勢。

華興電子並積極與超市、飯店、食品、銀行業者及台灣通路商建立夥伴關係，成功案例迅速擴展至全台。像是與全家便利商店從低溫照明、商業照明、一般照明，再進行到招牌照明之合作。

華興前三季營收5.69億元，毛利率26.35%；營業淨損4051萬元，淨損3278萬元，每股淨損0.33元。第三季營收1.71億元，毛利率25.17%；營業淨損1918萬元，淨損1058萬元，每股淨損0.11元。產品比重方面，LED元件占前三季營收58%，商業照明占營收比重23%，低溫照明占營收13%，其他包括原物料及零件占6%。

(時報資訊)