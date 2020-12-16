蔡英文總統8月底宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口後，引起朝野政黨激烈交鋒。美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今天聲明表示，政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的。

AIT處長酈英傑一行人今天到台中市政府拜訪，市長盧秀燕致詞歡迎後，隨即就切入萊豬議題表示，中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持，每個國家須守護國家利益，聽從人民聲音，市府與AIT各盡職責不影響情誼；酈英傑則緊盯手上資料氣氛有點尷尬。

孟雨荷表示，所有美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品都是安全無虞的，所遵循的最高且符合證據的標準都跟美國國內消費標準相同。美國銷售至台灣、美國國內及世界各地的食品安全性都是無庸置疑的，正因如此美國食品才會在台灣這麼受歡迎。

孟雨荷強調，當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的。

孟雨荷呼籲各方以負責任的態度，及符合科學的根據來應對這項議題。美國和台灣是致力於維護食品安全和糧食安全的好夥伴。我們相信美台堅實的貿易關係將持續作為維護安全的重要力量，讓雙方都能從中互惠。

(中時 )