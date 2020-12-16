大陸女星楊冪以精湛演技、高顏值和前凸後翹的身材曲線擁高人氣，是人氣很夯的女神代表，但她人紅是非多，一舉一動都會被放大檢視，而楊冪近日登上陸綜《奇葩說》，被說「本人跟照片還是有差」時，楊冪也不客氣超狠回嗆。

陸綜《奇葩說》日前找來楊冪擔任嘉賓，節目也釋出爆點十足的預告，只見楊冪被參賽者吐槽修很大「本人跟照片還是有差」，她則沒有太大的情緒變化，僅淡淡說：「沒有關係，我的受眾群也不是你們」，說完把來賓獲得哈哈大笑。

楊冪當年發文回應髮際線後退傳聞，直呼：「如果你們批評我...我就去植髮」。（圖／取材自楊冪微博）

其實楊冪在預告中也吐出不少金句，例如「我不借錢給別人，如果別人喜歡我是因為我有錢的話，我很開心，那證明我有錢」、「你應該感謝每一個罵你的人，他都是你草船借來的箭，你就等著東風一吹的時候再說吧」。

其實楊冪不只言詞犀利，人紅是非多的她，面對網友批評也都展現高EQ回應，楊冪過去演出《三生三世十里桃花》時，她在戲中女扮男裝的模樣，卻被網友酸「髮際線太高了！」讓楊冪也忍不住發文直言「我是一個禁不起批評的人！」還說如果再批評她「我就去植髮！」楊冪自黑讓人心疼。

(中時新聞網)