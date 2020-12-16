嘉義市政府消防局第一消防大隊第一分隊獲SUN流通集團捐贈救護車。（呂妍庭翻攝）

嘉義市政府消防局第一消防大隊第一分隊獲SUN流通集團捐贈救護車，16日上午由市長黃敏惠代表受贈，感謝集團董事長阿南孝司等人的善行義舉。（呂妍庭翻攝）

嘉義市政府消防局第一消防大隊第一分隊獲SUN流通集團捐贈救護車，16日上午由市長黃敏惠代表受贈，感謝集團董事長阿南孝司等人的善行義舉，消防局透露，SUN集團等著捐救護車已等了好幾個月，而目前嘉市至少還有3個捐贈人、團體等捐救護車。

嘉市消防局指出，今年截至截至11月，嘉市生命徵象送醫人數284人，急救成功人數84人，占比達29.58％，康復出院人數達12人，約4.23％，有賴各界善心人士、團體的愛心善舉，有好的設備，更能顯現出好的急救成功績效。

消防局說，因救護量大，不少民眾或公司行號選擇捐救護車，但1輛救護車使用年限5年，為避免閒置，所以通常是等年限過了才能收新車，才會出現善心人等著捐救護車情況，

捐贈救護車儀式上，黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀，黃敏惠感謝SUN流通集團阿南孝司董事長的愛心，對嘉義市救護能量有相當大的幫助，尤其正在汰舊換新，因此企業社會責任挹注資源，「讓我們非常感動」，希望消防局一定要善用。

SUN流通集團創立於1990年，集團提倡「健康長壽的飲食習慣」外，集團大家長阿南孝司強調人要活得有意義，便是要保持一顆隨時能關心他人、回饋社會的「愛心」，因此SUN流通集團一直秉持「取之於社會、用之於社會」的企業理念，由集團旗下台灣產經股分有限公司─田園小鎮代表捐贈市府消防局1輛價值3百萬的救護車，提供嘉義地區緊急救護使用。

(中時 )