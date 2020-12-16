環保署今(16)日下午召開「萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響說明書第3次環差專案小組初審會議」，本次將討論LG11車站站體將移至金城公園的影響，然而這一變動超過636公尺，軌道還設置在土城國小的整面圍牆，軌道離民宅只有4公尺，離教室只有10.4公尺，嚴重忽略居民及學童健康安全，民團會前於環保署前抗議，強烈要求撤回捷運萬大線LG11站捨直取彎的變更設計案。

土城國小鄭媽媽表示，本次變更長度超過636公尺，捷運路線不僅彎進公園，更把國小整面圍牆打掉，設橋墩蓋軌道在上面，但環差報告完全沒有提到會對土城國小造成的傷害，更沒有提環境保護對策或施工營運期間的環境監測計畫，砍了國小將近百棵樹後也沒有樹木移植計畫，難道把土城國小3000名師生「當空氣包」？

她說，列車6分鐘就一班，離教室只有10.4公尺，而且還是托嬰中心、低年級教室、特殊生復健教室，都是最弱勢孩童，這樣的傷害環差報告中竟然一點都看不到，土城國小就這樣不明不白被犧牲掉。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，很多先進國家都會把公園當作都市發展很重要的指標，可是台灣為了「發展」就要把原來的公園綠地、幾十年的老樹剷平，讓人覺得很不可思議。

綠黨北北基黨部李春祥說，捷運修改路線將站體移進金城公園，將佔用土城地區已經很少有的公園綠地，這是居住環境的重大改變，路線捨直取彎的必要性須再嚴格檢討。

而營運期間將產生對鄰近民房及土城國小永久的的巨大噪音及振動，列車運行高架道產生的振動所發生的噪音並非隔音牆可以隔絕，環差書甚至於刻意忽略對土城國小的影響，將嚴重戕害學童健康。

(中時 )