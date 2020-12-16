中橫失蹤41天邱男被尋獲的涵洞曝光

邱男躲在涵洞內一角（紅圈處），用帆布遮身保暖。（截自和平警分局提供影像）

新竹邱姓男子在闖入中橫便道管制區失聯41天，15日晚間在台8線1.3公里、一處廢電廠涵洞被楊姓獵人「撞見」後報案，搜救人員今天（16日）凌晨連夜將邱男救出送醫。而讓邱男保命的涵洞原本是台電引水源讓機器降溫用，早已廢棄，卻讓邱男在低溫山區中，奇蹟保住一命。

邱男11月6日傍晚5時許，騎乘機車闖入中橫便道德基管制站管制區，疑似跳下百米深溪谷失聯，和平分局及警消、民間搜救團體41天不眠不休搜尋，今日凌晨1時許，奇蹟似在台8線1.3k谷關對面廢棄電廠的山洞裡尋獲。

泰雅族果農楊東波，昨晚上山打獵，意外在廢棄電廠涵洞發現失蹤40天的邱男。楊東波訝異邱男能在偏僻涵洞生存40天，研判除了求生意志強烈，幸運選在能避風的涵洞棲身，以防水布裹身避寒，且離水源近，除了喝水，可能生吃活蝦止飢，撐到獵人發現救自己一命。

該涵洞是台電廢棄電廠，引水讓機器降溫用，2004年廢棄至今。（王文吉攝）

該涵洞位於台8線1.3公里便道旁，原本是台電引水讓機器降溫用，七二水災（2004年）後就廢棄。影像曝光，該涵洞約180公分高、寬大約150公分，洞內有些積水，另有一塊帆布，應是丟棄在附近，被邱男撿來遮身保暖。

該涵洞旁邊就是150公尺深的懸崖，楊東波表示，昨晚頭燈照進涵洞，赫然看到有人躺在地上，第一時間以為是具屍體，嚇了一大跳，翻了三圈跌倒，差點掉下150公尺深的懸崖。

(中時新聞網)