先前一再避談民主黨拜登為總統當選人的共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在14日選舉人團投票結果出爐後的隔日，不僅向在選舉人團投票仍勝出的拜登表達祝賀，並呼籲參議院內的共和黨議員在確認選舉人團投票時，不要違背其結果，讓川普盟友在國會內發難推翻大選結果的企圖破滅。不過，川普似乎因此被激怒到睡不著，在美東時間16日零時怒文連發，並嗆麥康奈「人民對此很憤怒」。

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

據《新聞周刊》與《每日郵報》報導，川普嗆麥康奈太早放棄，並推文指出，「米契（麥康奈）我有7500萬張票，為歷屆現任總統任內獲票數最高，要放棄還太早，共和黨必須學到如何抗爭，人民正憤怒！」。麥康奈先前表示，根據選舉人團票，人民已表態，「我要祝賀拜登與搭檔賀錦麗當選」。

川普遭麥康奈切割，也引起川粉們怒火中燒。知名的川粉、喬治亞州眾議院議員格林（Taylor Greene）也怒嗆麥康奈，「每一位共和黨人若不都正在替川普捍衛今年壓倒性勝利，就是暗中支持中共接管美國」。知名的挺川律師林伍德（Lin Wood）更嗆麥康奈是叛徒，「只想要有權力，影響力與財富，才不是愛國者，他要出賣美國得到他想要的」，「他的審判日即將來到」。

不過，美聯社專訪許多川粉們發現，雖然他們仍質疑大選結果，但不一定願意持續抗爭下去。一名受訪的在賓州的川普支持者里德（Robert Reed）表示，雖然大選遭操弄，但強調「我相信選舉人團，事情該結束了」。

(中時新聞網)