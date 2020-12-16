2021屏東熱帶農業博覽會與中華職棒大聯盟合作，將彩稻藝術結合中職五球團吉祥物及TEAM TAIWAN台灣犬圖誌，充滿濃濃棒球風，聯盟會長吳志揚今（16）日出席插秧儀式，親自捲起褲管走進稻田，為活動種下序幕。

吳志揚表示，「屏東熱博彩稻具有國際知名度，這次加上中職棒球元素，自己也很期待彩繪稻米熟成的模樣，有望觀光人潮大爆滿，突破歷年入園人數，祝福熱博順利圓滿成功！」

今年台灣防疫有成，中職更讓世界看到台灣，結合同是台灣引以為傲的農業，彩繪稻田運用獨有培植技術，以「黃、白、紫、黑、綠」5色稻榖大面積種植，並採3D立體透視轉換圖像，由高台上欣賞彩色稻田圖樣，本屆熱博特別以棒球為題，屏東與棒球淵源深厚，記者會現場邀請復興國小、屏東高中、美和高中棒球隊一同參與插秧，吳志揚會長提到，中職31年二軍開幕戰在屏東開打，為世界投出第一顆球，屏東也是棒球發展及訓練的重要之地。

熱博舉辦期間，將會有一系列棒球活動，對於彩稻結合中職圖誌，屏東縣長潘孟安說，「台灣農業精進，用稻米種植出各種顏色，把稻田當畫布，彩稻藝術能與我們國球棒球合作與有榮焉，謝謝吳志揚會長相挺。」屏東熱博於110年1月30日開幕至3月1日，歡迎球迷們共襄盛舉，朝聖球隊吉祥物彩稻藝術。

(中時 )