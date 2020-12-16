消基會日前查出國內有4件幼兒米食副食品的重金屬鎘含量超標，但業者將矛頭指向農委會，認為所使用的原料都來自公糧，不知為何製作成原物料後會超標？食藥署今天表示，原料米的重金屬鎘標準為0.4ppm，但嬰幼兒副食品的鎘含量標準為0.04ppm，但即便兩者標準不一，業者仍要把關終端食品的標準，違者最高可罰300萬元。

食藥署食品組簡任技正周珮如表示，依照食品良好衛生規範準則，食品業者在製成食品時，本應先確認原料確定符合終端食品的標準以及與原料來源，因此即便業者稱原料來自公糧，符合米的重金屬標準0.4ppm，也要自行換算比例製成符合0.04ppm的產品。

除一般米含有重金屬外，食藥署也統計在民國99年至108年間，有25項號稱有機的農產原料超出0.04ppm的終端食品標準值，對此周珮如強調，食藥署所認定的有機，僅是規範農民不得用農藥，並未對農產的重金屬含量加以限制，但其他相關的有機標章是否同步要求農產不得檢出重金屬，必須詢問農委會。

(中時 )