2020年即將進入尾聲，每年最期待的就是101跨年的煙火燈光秀，101也表示今年煙火不受疫情影響，確定如期施放，今（16）日101也公布2021年煙火動畫，大樓四面立體呈現，讓民眾在各種角度，都能看到美麗的煙火綻放，迎接新的一年。

台北101在2021年首秒施放的跨年煙火，以「讓愛擁抱世界，讓希望點亮未來」為主題，長度300秒、共1萬6000發的煙火點亮夜空，架設以往沒有的T-Pad螢幕，全新推出「360度立體特效輪狀煙火」，綻放出宛如花一般的絢麗煙火，且東西南北每一面均有架設，讓所有角度都能欣賞，使得跨年煙火更有看點。

台北101表示，今年跨年主秀音樂，首度由國際級配樂大師「林強」授權的經典名曲「向前走」，並請來「小男孩樂團」以華麗搖滾創作為基調重編重錄、重奏重唱，結合壯觀精彩的煙火大秀。

另外，跨年節目也合燈光、音樂、點燈活動做串連展演，燈光則以「愛」為主題，自12月24日耶誕夜起至12月31日跨年當晚，大樓塔身燈光將轉變浪漫粉紅色，晚間6點起每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀。

台北101董事長張學舜說，「台北101透過光明璀璨煙火讓全世界看到台灣豐盛繁榮與多元文化的台灣文明，非常感謝所有防疫人員的努力與奉獻，一起迎接充滿希望的2021。」

(中時新聞網)