解放軍第一艘自製航母「山東」艦最新訓練畫面公開

軍事觀察家說，解放軍第一艘自製航母「山東」艦已完成第3次海試，但由於新冠肺炎疫情嚴重影響測試時間表，因此仍需要更多時間，以發揮戰力。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，「山東」艦結束在渤海海域23天的航程，周日返回遼寧省的大連母港。而12月17日就是它的服役周年日，報導廣泛預測，最早明年初時，它或許就能發揮初始戰力。

然而，軍方消息人士說，新冠肺炎大流行拖延了訓練時程，艦上人員被迫要花更多時間在疫情防控措施上。由於事涉敏感要求匿名的消息人士說，所有的人員在上艦前，都要隔離檢疫2星期，而返航後，還要隔離檢疫3星期。至於「山東」艦明年初能不能完成所有的測試，發揮初始戰力，將取決於新冠肺炎疫情。

此外，據香港《文匯報》周一報導，商業衛星影像首度顯示，「山東」艦在渤海高速航行，附近還有潛艦疑似展開聯合訓練。而觀察家說，增進「山東」艦掩護核武裝彈道潛艦的能力，或許是訓練的一部份。

解放軍第一艘自製航母「山東」艦最新訓練畫面。（央視）

有些分析家甚至推測，自從第一次海試起，就例行有潛艦伴隨航母。北京軍事觀察員周晨明便指出，由於航母需要掩護潛艦，因此在海試時，航母通常會和潛艦一起訓練。

(中時新聞網)