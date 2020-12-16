監察院調查台北市長柯文哲「器官捐贈案」，爆發洩密疑雲，前監委張武修被爆出在其電腦的「垃圾桶」看到約詢柯文哲的影片，為了自清，張武修下午偕同律師召開記者會，強調「自頭自尾都沒看過這份檔案」，也「絕無洩露任何機密檔案給外界」，他會全力配合檢調，盼檢調全力調查，還他清白。

前監委張武修於前年10月立案調查台北市長柯文哲任台大醫師期間的「器官捐贈案」，原預計在去年7月初提出調查報告，但委員會討論認為缺乏具體事證而未通過，直到今年2月調查報告才正式對外公布，但在這期間，台聯公布監委約談柯文哲的影片，引爆監院洩密疑雲，監院已把全案函送檢調偵辦。

前監委張武修被爆出其電腦的「垃圾桶」中，有約詢柯文哲的影片，引發外界質疑張武修疑似洩密者之一。為了自清，張武修下午偕同律師羅閎逸親上火線，召開記者會還原事實經過，張武修鄭重聲明，「我從來沒有簽收到那個檔案，也絕無洩露任何機密檔案予外界」。

羅閎逸說明，張武修在去年6月3日約詢柯文哲後，隔天至6月16日出國開會，調查官在這期間把檔案送到張武修的辦公室，由張的祕書簽收，但祕書不能看檔案內容，因此，檔案內容是否就是約詢柯文哲的檔案，張武修不得而知。

張武修表示，當天約詢柯文哲到中午才結束，錄音錄影設備由調查官等協查同仁操作，機器都是監院提供，依規定要申請才能拿檔案，「可是這份檔案自頭自尾我都沒看過，我的祕書不可能打開檔案，這應該是機密檔案，若祕書收到也無法辨別」，他疑惑，到底協查人員拿了什麼給祕書？有無送到他那邊？盼檢調調查。

張武修指出，柯文哲約詢之後好幾個月，調查同仁從未詢問他有否收到那個檔案，直到去年10月高涌誠告訴他，他才知道影音檔案已外流？他質疑，如果他的檔案外流，為什麼在他卸任前半個月，監察院前院長張博雅還頒發監察院一等功績獎章、二等監察獎章給他？

張武修說，他在今年7月底完成監察院離職手續時，監察院告訴他要歸還公用電腦；為了避免電腦內資料被不當運用，他設法將所有電腦內檔案全面刪除，監察院財產保管單位也已確認無誤，然而，卻在離職4個月後，媒體報導指「那個我從來沒有簽收的檔案，竟出現在我早就還給監察院的電腦裡？」

張武修要求檢調需釐清，當他不在辦公室期間，有多少人曾到過他的辦公室和開啟他的電腦；除了他的秘書、資訊處、財產申報等專員，曾獲得他授權使用他的電腦之外，還有哪些人曾經進入我的電腦。

此外，負責錄製檔案的同仁除了存在自己電腦之外，究竟製作了多少備份，究竟有多少人經手了那個檔案；錄製後送到他辦公室的檔案, 究竟是什麼檔案，誰可以證明就是此檔案，證據是什麼？

(中時 )