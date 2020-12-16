新竹縣長楊文科（左）16日前往竹北傳統市場，宣導豬肉產地標示。（莊旻靜攝）

新竹縣衛生局12月走訪縣內3700餘家豬肉產品相關業者，宣導標示豬肉產地，新竹縣長楊文科（左四）16日前往千里福餐廳，與業者共同張貼標示。（莊旻靜攝）

新竹縣議員陳凱榮（右一）製作行動看板，宣示反對萊豬的立場。（莊旻靜攝）

政府將於明年元旦開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，新竹縣政府堅持「零檢出、要標示、設專區」立場，新竹縣長楊文科16日前往竹北傳統市場視察並宣導，期望業者都做好豬肉產地標示，讓消費者安心採買，也保障自身權益。

楊文科與攤商將農業委員會推出的台灣豬標章，張貼於攤位上，不少販售豬肉的攤商也紛紛響應，楊文科隨後也前往千里福餐廳，與業者共同標示使用國產豬。縣議員陳凱榮製作行動看板隨他宣導，堅持反對萊豬進口的立場，捍衛國人食品安全及健康。

楊文科提醒縣民，未來採買豬肉，或進入餐廳等，可留意大門、櫃台、公佈欄是否有標示豬肉產地，不少餐飲業者豬肉來源來自多國，他也呼籲業者可使用衛生局提供的豬肉產地標章，或註記於菜單上，使消費者更加安心。

楊文科也表示，捍衛食品安全及健康刻不容緩，除要求零檢出，餐飲業者、賣場、傳統市場、零售通路上均須標示豬肉及可食用部位的產地，若有違者，可依食安法第47條裁罰3萬至300萬元罰鍰，標示不實則依食安法第45條裁罰4萬至400萬元。

衛生局長殷東成表示，目前已訪查縣內3700多家業者，部分使用農委會的台灣豬標章，也有業者使用衛生局提供的標示貼紙或自製標示牌，讓消費者清楚辨識。

新竹縣養豬協會理事長陳進裕表示，縣內養豬戶為286戶、年產10萬頭，他希望有關業者都能誠實標示，也相信養豬業能禁得起考驗。衛生局也提醒，業者使用國產豬肉可申請農委會的「台灣豬證明標章」，有商業登記或稅籍登記的餐飲業、食品製造、加工及販售業者，可至「台灣豬證明標章申請網」線上申請；無商業登記或稅籍登記但有固定場所的店家，如小吃店、便當店，夜市攤販、肉攤等則需採用書面資料申請，台灣豬證明標章授權使用契約效期為3年，期滿提出續約申請得再延長3年。

(中時 )