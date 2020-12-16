為升級餐飲體驗並強化自助餐廳競爭力，香格里拉台北遠東國際大飯店斥資新台幣8千萬元、歷時三個多月改裝位於六樓的遠東Café自助餐廳，於12月16日盛大開幕，更攜手名店鼎泰豐跨品牌合作，勢必將成為自助餐廳的朝聖新據點，可望為飯店明年的餐飲業績提升二到三成的營收。

遠東集團董事長徐旭東表示，越是在挑戰的時候，越要提升產品與競爭力，台灣防疫有成全球有目共賭，我們在台灣能安心旅遊、盡情享用美食實在很幸福也很感恩，我們也觀察到國內觀光旅遊與餐飲消費力不容小覷，相信全新改裝後的遠東Café，嶄新獨特的用餐體驗，將帶動餐飲消費市場，成為自助餐的新地標。

連續三年榮獲米其林台北指南評選為經典奢華酒店的香格里拉台北遠東，一直致力精進服務及提升設施以提供消費者與時俱進的住宿與餐飲體驗，在即將歡慶26週年之際重新改裝開幕遠東Café自助餐廳別具特殊意義。

區域總經理暨香格里拉台北遠東總經理祖睿德(Randy Zupanski)表示，飯店團隊為此改裝計畫花費一年多時間規劃執行，尤其是國際廚藝團隊以多年來對消費者飲食喜好與趨勢觀察以及自助餐市場研究，精心研發一系列全新菜餚，還特別在中式料理區新增台灣名店鼎泰豐餐檯 ，亦是首創業界的跨品牌合作，賓客於午、晚餐期間可免費體驗一份每日精選鼎泰豐小點，是台灣唯一五星級國際觀光飯店供應鼎泰豐美食。

祖睿德說，全新開幕的遠東Café顛覆傳統自助餐型形式，現點現做的美食市集概念強調新鮮看得見，各餐檯每日推出的隱藏版驚喜佳餚讓消費者保有新鮮感，我們還推出周邊文創商品，從主廚特製烤肉醬、多款設計感龍蝦圍裙、彩色吸水杯墊等，延續在遠東Café 用餐的美好回憶，享用各式美食的同時，傳達用餐趣味及生活體驗。

(中時 )