全國第一個由大廈管委會成立的社區照顧關懷據點，16日在大里大砌四方社區大廈成立，長輩志工貴賓開心合影。（中市社會局提供／黃國峰台中傳真）

全國第一個由大廈管委會成立的社區照顧關懷據點，16日在大里大砌四方社區大廈成立，豐邑建設承若每年捐贈2萬元支持。（中市社會局提供／黃國峰台中傳真）

近年來集合式住宅數量持續增長，社區公寓大廈總住戶數達上百甚至近千戶，高齡者照顧需求刻不容緩。台中市政府社會局16日於大里市大砌四方社區大廈，由社區管委會結合豐邑建設公司、台灣國際公寓大廈管理維護有限公司，舉行據點揭牌儀式，成為全國第一個由公寓大廈管理委員會成立的關懷據點。

社會局長彭懷真表示，台中市政府致力推動長者預防照顧服務，積極佈建社區照顧關懷據點，至今已有430處；社會局除輔導民間單位設立據點外，更自籌經費輔導公寓大廈管理委員會成立，導入多元豐富的樂齡行動教室課程、據點試辦及成效評估等。

大砌四方社區主委許宏良說，辦理據點活動使用大廈內公共設施，還有活動聲音，多少都會影響住戶的生活品質，感謝住戶包容支持；社區大廈除環境優雅、公共設施完善，最重要的是人與人之間的交流與互動、住戶間向心力的凝聚。

長年於大砌四方社區服務的物業管理公司經理江寶建發現，據點成立後，社區內產生許多微妙的變化，除長輩自信心及參與度提升，長輩的家屬也會來據點走動、關心自家長輩上課情形；社區活動時長輩們展現據點學習的舞蹈成果，兒女子孫們紛紛擠到舞台前方為自己的爺爺奶奶加油喝采。

彭懷真強調，大砌四方社區照顧關懷據點除有專業物業管理、社區大廈志工熱情投入，豐邑建設每年更贊助兩萬元支持據點活動；透過市府、建商、住戶、物管公司4方合力，共同營造銀髮友善社區；期待未來更多公寓大廈投入服務，讓社會大眾看見台中市每個角落都充滿愛與關懷，共同打造有溫度的富市台中。

(中時 )