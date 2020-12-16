網友發出立體毛毯的照片，讓大批網友直呼少女心噴發。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

網友發出立體毛毯的照片，讓大批網友直呼少女心噴發。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多先前推出迪士尼系列的「巨無霸Tsum Tsum」玩偶，讓許多民眾直呼太可愛，造成瘋搶，而昨(15日)就有網友發現，這次開賣的同樣是迪士尼系列，不過這次是相當實用的毛毯，上頭還有立體造型手搖鈴，讓大批網友看了直喊「想買！」還有網友笑稱，「媽媽要失心瘋了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發出照片，表示自己逛好市多時發現這款迪士尼系列的超萌毛毯，只見照片中人物有「辛巴、小飛象、維尼熊以及米妮」。上頭還附有該卡通人物的造型手搖鈴，讓原PO笑稱，搞不好又會造成一波搶購潮。

超萌毛毯讓大批網友直喊太萌，「這個好可愛喔」、「太可愛了，想全包」、「下班衝了」、「天啊！這種太逼人買了」。此外，毛毯也讓許多父母融化，「可以幫女鵝買一條替換的被被了」、「這個也太可愛了，想幫女兒買一件」、「媽媽要失心瘋了」、「真的好可愛！如果有新生兒一定包款」。

此外也有網友回報，「台南店昨天剩不多」、「內湖店還有小飛象」、「大順店還有少量米妮跟辛巴」、「昨晚去台中南屯店買，只剩下米妮跟辛巴，而且也沒幾個，比想像中的熱門」。不過，有買過的網友分享經驗，「這毯子是圓的，對小孩來說真的不適合，要買之前要看清楚再買（已入坑購買的媽咪）」、「我也買了，打開真的懷疑是不是給寵物睡的，很不像毯子」。

(中時新聞網)