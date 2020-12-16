智能不足且罹患精神疾病的胡姓男子，因覺得同住的叔叔一家人看不起他，去年1月先以農藥在叔叔的飯鍋裡下毒，今年5月間又在廚房炒菜用的食鹽罐內放農藥，導致叔叔家人食用後，2度身體不適就醫治療。審訊時，胡男辯稱只想嚇嚇他們，台南地院以他辨識能力顯著降低，合併判刑8月，可易科罰金，緩刑2年，執行前令入相當處所監護2年。

據查，去年1月20日上午11點前，胡男在叔叔家廚房電鍋白飯內，摻入農藥「萬靈」，叔叔食用時，雖發覺味道苦澀立即吐出，但仍覺得全身無力、腳軟、嘔吐 ，經鄰居撥打119將他送到柳營奇美醫院急診，幸無大礙。

今年5月3日下午1點多，胡男又在廚房食鹽罐內摻入「萬靈」。堂弟妻子下午5點炒飯時，加入罐內的食鹽，竟導致堂弟及2名姪子食用炒飯後，堂弟頭暈、2姪子則有急性腸胃炎，經調閱監視錄影及鹽罐送檢驗後，警方循線查獲胡男涉案。

訊中，胡男坦承，因叔叔一家人都看不起他才下毒，並沒有要毒死特定的人，只是想嚇嚇他們而已。

法官送請嘉南療養院對胡男進行精神鑑定，發現他有精神上的疾病、重度智能不足及癲癇病史等，致其辨識而行為能力，已達顯著降低；同時，也認定胡男功能退化，若令其精神病狀態持續、功能繼續退化，將有極高的再犯風險。

台南地院認為，目前胡男已在精神護理之家監護中，該院審理時已行動不便，需派警偕同出庭；加上準備程序時，甚至還因身體狀況不佳無法陳述，經訓練後狀況才有改善。最後，法官認定胡犯傷害罪兩罪，應合併執行徒刑8月，可易科罰金，緩刑2年，且應於執行前令入相當處所監護2年。

(中時 )