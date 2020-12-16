受隔夜美股大漲激勵，周三日股收高，媒體報導蘋果公司將提高新iPhone產量，蘋概股強勢表態。

周三日經225指數收漲0.26%，為26,757.40點。

東證一部指數收漲0.27%，為1,786.83點，33大類股漲多跌少，造紙、有色金屬與鋼鐵股表現最佳，分別漲2.74%、2.33%與2.15%。

投資人看好美國將通過新激勵方案，以及在蘋果大漲5%帶動下，隔夜美股三大指數大漲，標普500指數與道瓊指數雙雙創下11月24日以來最大單日漲幅，那斯達克指數再創歷史新高。

日經新聞報導，消息人士透露，蘋果已經要求供應商在明年上半年將iPhone產量提高近30%。

日經指數成份股中，以蘋果供應商阿爾卑斯電氣（Alps Alpine）表現最佳，終場大漲7.14%。TDK漲2.25%，村田製作所盤中漲近2.4%，惟終場收跌0.2%。

部分市場人士表示，在美國聯準會今日晚些時候公布會議結論前，投資人轉趨保守觀望。在今年的最後一場會議，該美國央行料將維持其基準隔夜利率於近零水準不變，並可能暗示未來數年都將保持這個超低利率水準。

東證核心30指數中，以任天堂與第一三共漲幅最大，分別收漲2.9%與2.4%。

東亞石油（Toa Oil）飆升20%，站上漲停價，因日本第二大石油公司出光興產（Idemitsu Kosan）宣布將提出收購提議。出光興產收漲1.3%。

(時報資訊)