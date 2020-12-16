美股三大指數隔夜走高，激勵港股開高走高，全日交易總金額為1054億港元。

周三香港恆生指數上漲253.0點或+0.97%，為26460.29點。國企股(H股)漲62.34點或+0.60%，為10461.90點。保健護理股漲2.9%，為表現最好板塊。

醫保談判結束，醫藥股集體反彈，百濟神州、復星醫藥、錦欣生殖皆漲逾8%。

恆生科技指數彈升0.64%。恆生重量級權值股皆上漲，阿里漲2.0%，報251.0港元；騰訊漲2.0%，報571.5港元。

丘鈦科技漲6.18%，報11.68港元。該公司考慮分拆丘鈦微電子，並讓該公司在深圳或上海交易所上市。

上周五掛牌的泡泡瑪特連二跌，收跌1.23%，報71.90港元。

中芯國際下午復牌恢復交易，一度跌深8%，收跌4.94%，報20.20港元。中芯午間發布公告，媒體報導公司執行長梁孟松擬辭職消息，公司目前正積極與梁孟松核實辭職真正原因，公司任何最高管理人事變動，應以公司發布公告為準。

據媒體報導，由於武漢弘芯執行長和前台積電營運長蔣尚義將回鍋擔任中芯國際副董事長，執行長梁孟松未被事先告知，因此向董事會提出辭呈。

(時報資訊)