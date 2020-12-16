華晶科(3059)宣布攜手高通技術公司(QualcommTechnologies, Inc.)合作，將智慧工廠最重要功能之一的「AI＋AGV智慧無人搬運車自動巡檢」導入日月光(3711)高雄K23廠，成功打造全台首座5G mmWave(毫米波)企業專網智慧工廠。

5G mmWave(毫米波)是達成工業物聯網(IoT)的基礎，5G毫米波的「高速率」與「低延遲」、「大頻寬」的三大特性，讓全球產業轉型智慧工廠，提高彈性製造、預測性維修和更高生產效益等重要效能得以實現，為擴大5G市場競爭優勢，華晶科技參與高通平台解決方案生態系計畫(Qualcomm Platform Solutions Ecosystem)，並採用高通專為5GmmWave智慧工廠(Smart Factory)開發的QSM5165系統單晶片，提供領先的AI智慧視覺影像解決方案。

華晶科技夏汝文執行長表示，華晶科一直與高通擁有緊密合作夥伴關係，能夠確保華晶科的AI智慧視覺影像解決方案，得以滿足5G世代AIoT裝置，並支援高通科技公司的晶片、平台及視覺影像硬體解決方案的嚴謹要求，讓5G通訊環境下的相關科技垂直應用無縫整合、更快產業升級，以滿足全球客戶的AI智慧影像需求。

日月光此座以高通無線科技打造的5G mmWave智慧工廠，搭載高通QSM5165的SoC系統單晶片的「360度AI攝影機」安裝於智慧無人搬運車(AGV)，華晶科技提供高品質4K視覺影像處理能力搭載強大AI人工智慧，以人員、物件辨識與電子圍籬系統(Electronic Fence)進行廠區360度全場域精確與即時安全偵測，實現智慧工業級的AI智慧視覺影像解決方案，有助加速全球製造產業鏈升級的5G智慧工廠成形。

(時報資訊)