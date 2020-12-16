根據苗栗地檢署統計指出，從2018年元月至今，移送苗栗地檢署執行科辦理執行刑罰的各種案類中，因死亡而無法執行刑罰，以酒後駕車罪最多，有高達6成2，苗栗地檢署為此提醒過量飲酒有害健康，並切勿酒後駕車。

依據苗栗地檢署統計顯示，從2018年1月迄今的各類執行刑罰案件中，有158人因死亡而無法執行其刑罰，其中有98人（62.02％）係犯酒後駕車罪。檢方指出，這並非單一期間的巧合，若以年度區分，每年因死亡而無法執行刑罰的人數，酒後駕車犯罪者均穩定佔六成以上（如：2018年61％、2019年61％、2020年65％），遠高於毒品犯罪者（2018年11.9％、2019年20.3％、2020年12.5％）。

苗栗地檢署表示，犯罪仍在偵查過程中若遇被告死亡的情形，依刑事訴訟法規定應予不起訴處分，此時酒後駕車犯罪者並未呈現特別高的死亡比例。苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏表示，基於寬嚴併濟的刑事處遇政策，酒後駕車初犯通常會獲得緩起訴處分的機會，因此需至本署執行科執行刑罰的酒後駕車案件，多半是累次酒駕的犯罪者，或許在長期的過量飲酒下，導致身體狀況不佳而有此令人遺憾的現象。苗栗地檢署希望藉此司法統計結果，提醒民眾飲酒請勿過量、飲酒後也切莫駕車，以免傷人傷己。

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(中時 )