台南百貨龍頭雖為位於中西區的新光三越中山店、西門店，但東區近來也悄悄開打百貨大戰。除遠東百貨成功店、德安百貨等明年將翻新櫃位，南紡購物中心A2館更是蓄勢待發，搶先於聖誕節試營運。勞動部雲嘉南分署台南就業中心表示，隨百貨進駐，尤以餐飲與娛樂業為主，人力需求將大增，面試者要把握機會。

東區百貨大戰煙硝味起，南紡購物中心A2館將於25日試營運，以餐飲與娛樂為主，包括天丼專賣店金子半之助、麻辣火鍋海底撈等名店都將進駐，另外包括賓士KTV、大魯閣滑輪場等娛樂業也將插旗。南紡購物中心表示，目前A2館規畫設置25個大型店櫃，並分為地上9層、地下2層，與A1館的營業規模有望挑戰台南百貨龍頭新光三越西門店。

而隨南紡購物中心A2館成立，原先在地的百貨公司也趁勢追擊。遠東百貨成功店透露，將於明年引進大型專門店及餐廳；另外，遠東百貨每年都會點亮台南市最高的聖誕樹，成為在地地標之一，也有望提升買氣與業績。而德安百貨則說，明年將以出清特賣為主，同時進行分段樓層開幕，初步規畫以運動休閒樓層、美妝居家雜貨為主。

台南就業中心主任胡瑞娟指出，隨百貨陸續進駐、櫃位翻新，將可帶動新一波的人才職缺，像是南紡購物中心A2館光是4家企業，就已釋出約120個職位，未來將有增無減。胡瑞娟還說，百貨進駐後，包括清潔、保全、管理、行政等項目，也都會釋放職缺，相關領域人才要把握機會。至於專櫃人員，胡瑞娟坦言，雖多半由櫃位培訓人員相互調度，但也有例外，民眾不妨緊盯徵才資訊。

(中時 )