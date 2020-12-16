為推廣台灣國球，屏東熱帶農業博覽會今年與中華職棒大聯盟合作，將把職棒5隊吉祥物種在彩稻田上。（林和生攝）

每年總吸引超過百萬人次造訪的屏東熱帶農業博覽會，眾所期盼彩繪稻田圖騰，16日由屏東縣政府公布，此次將與中華職棒合作，將5隊吉祥物與中職LOGO一起種在稻田裡，預計明年1月30日開園就能看到圖案浮現。

屏東縣長潘孟安指出，今年堪稱屏東運動年，為發展棒球運動更著手成立城市棒球隊，且為力挺台灣國球，因此，明年彩繪稻田圖案特別與中華職棒大聯盟合作，免費授權種出5支球隊吉祥物。

潘孟安強調，今年全球受到新冠肺炎疫情影響，各國職棒比賽都延後，但台灣因防疫有成，率先開出全球第一球，更首創將職棒吉祥物種在彩稻田上，除了推廣台灣本土棒球運動，也盼藉此讓世界看到台灣。

「真的想看從稻田裡種出的圖案會是如何」？中華職棒大聯盟會長吳志揚特地南下參與插秧活動，他坦言，屏東算是職棒選手培育的搖籃地之一，棒球也算台灣驕傲，兩者合作，更能展現台灣熱帶農業軟實力。

此次彩稻田使用國產彩稻品種，分別為紫、白、黃、黑、綠共5色，由屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊負責3D轉圖定位及種植，神農獎得主林清源打趣地說，自己父親種稻數十年，還一直認為彩繪稻田是噴漆呈現，讓台下民眾會心一笑。

潘孟安表示，明年熱博活動時間為1月30日至3月1日（除夕休園），除有彩繪稻田，還有大型花海地景藝術、全台最長瓜廊、畜產館、水產館等多元展區，吃喝玩樂一次滿足，就在屏東熱帶農業博覽會。

(中時 )