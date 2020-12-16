大陸知名編劇、製作人于正，出品過許多夯劇如《宮鎖心玉》、《陸貞傳奇》等，當然不能漏掉近年話題大作《延禧宮略》，因此捧紅了楊冪、趙麗穎、陳曉、吳謹言等當今演藝圈一線紅星，而在圈內有著不凡成就的他，竟被網友嗆沒讓媽媽抱孫「不孝」，瘋傳于正早在國外找代理孕母產子，今他對此親上火線怒回應。

于正是當今大陸戲劇圈金牌製作人，曾自信說出：「這一代的明星都是我捧紅的！」，而風光如他，在發文祝媽媽生日快樂時，被嗆無後不孝！于正今在微博發文，透露于媽媽過68歲生日，過去聽母親的教誨受益良多，「她說，人其實沒有長大的概念，所謂的長大只是學會了控制」。

于正感性分享著媽媽說過的人生良言，卻有人惡意留言：「你媽快七十了，都還沒抱上孫子，兒子不孝」，于正則說于媽媽早已抱孫，自己妹妹有孩子，眾人也覺得這頓罵來得莫名，直言「無後不孝」是封建思想，且結婚生子也是個人隱私，「哪怕他哪天結婚了，也沒必要告訴你吧」。

就在一番爭論中，有某網友突然說了一句：「這一世的榮辱，不是有人繼承了嗎？」，此話起因於日前網上瘋傳于正的微博分身帳號被挖出，他用女主角台詞po文：「這一世的榮辱，終將要人繼承」，只提小孩沒提孩子的媽，爆料他在國外請了代理孕母生了兒子，對於這樣傳聞，于正也親自留言，回嗆：「哪裡來的謠言你也信？！」，首度闢謠生子的傳聞，否認自己有兒子。

(中時新聞網)