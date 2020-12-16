台灣買到的武漢肺炎疫苗究竟是哪些廠牌、多少數量，傳聞滿天飛。疫情指揮中心指揮官陳時中今天透露，外界傳聞多數都對，且未來可望買到的疫苗可能不止3000萬劑。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗問世，部分國家相繼開始接種，但也有外媒報導，打完疫苗還是有感染風險。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，就學理上，即便打了疫苗，接種者也不可能100%得到保護力，還是有少部分比例有機會被感染，或持續帶病毒傳染給別人，顯示打疫苗並不能保證不會被感染。

指揮中心指揮官陳時中也呼籲，不要認為打疫苗就是萬靈丹，還有很多需要被注意的事情，目前很多國家開打後累積的科學證據都值得台灣參考，也有助台灣疫苗政策更加精準。

台灣多管齊下購買武漢肺炎疫苗，目前已知至少有可透過武漢肺炎疫苗全球取得機制（Covax）、和廠商直購等管道買到1500萬劑疫苗，陳時中昨天也坦言這2週會有更明確的訊息。

陳時中今天會後被問到此事時表示，由於很多疫苗合約還在簽約中，廠牌、數量等細節說得太早，對於談判不一定有利。

至於外界傳聞的疫苗品牌及購買數量，陳時中笑說，外界傳聞的「大部分都沒錯，但排列組合不對」，也透露未來到手疫苗可能不止3000萬劑。

此外，根據指揮中心日前公布的武漢肺炎疫苗優先接種順序，優先接種順序依序為醫事人員、中央與地方防疫人員、警察憲兵、照顧及社福機構的工作人員及受照顧者、軍人、長者等，但因應印尼移工確診個案大增，且有許多社福移工在養護機構工作，同樣會接觸到高齡長輩、慢性病患者，因此陳時中今天首度宣布擬列入首波接種名單。

陳時中指出，未來凡是第一線照顧人員都會列入接種名單，畢竟照顧者不分國籍，感染風險都是一樣的，但疫苗是否夠用，仍須進一步評估。

(中央社)