行政院長蘇貞昌以三倍券為孫女買漫畫，本來是要宣導趕快用掉三倍券，沒想到又捲入「統編」疑雲。對此，台北市議員王世堅質疑，在三倍權期限將屆的17天前，蘇揆才把這份三倍券拿出來用，如何能產生三倍的效果？他更批評，三倍券只把人民和各級承辦人員搞得很累。

王世堅15日在政論節目《平論無雙》中表示，作秀這種毛病是會傳染的，還稱前總統馬英九是作秀之王，並因此槓上國民黨文傳會主委王育敏，王育敏更反駁他，「不要在去扯馬英九了」。王世堅則說，兩黨都有這種情形，但我們要把這種情形，到此為止，以後兩黨都不要有這樣子的人物出現。

接著，王世堅話鋒一轉，又開始追擊三倍券政策，他指出，到了12月13日，三倍券截止前17天，這一份三倍券才頭一次被拿出來使用，如何有三倍效能？「我請問啦？」

王世堅認為，使用三倍券買漫畫，這樣單次使用，書店大概就拿去跟銀行兌現了，何來三倍的效果，他更批評，「弄了半天，只是搞得我們人民，和各級承辦人員很累，事實上扣掉自己出了1000元，只有2000元而已」。

王世堅還坦言，他個人反對三倍券，從過去馬英九時代消費券就反對，「消費券我沒領，三倍券我更沒領，我說到做到」。

(中時新聞網)