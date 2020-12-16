華航貨機新塗裝曝光後，引發民進黨立委撻伐，英系立委蔡易餘表示，今中常會他也以此事件舉例說，華航這次事件就是沒有事前溝通；未來應該多找部會來中常會報告和溝通。身兼黨主席蔡總統則請行政院回去規劃。

民進黨湧言會今在立法院記者會，痛批華航新曝光的塗裝太過保守；由於華航督導單位是交通部長林佳龍督導，外界認為，湧言會打起正國會。

正國會立委陳亭妃今出席中常會前澄清，這個與派系沒有關係。她自己也在臉書表示，華航，請讓台灣人告訴國際「我來自Taiwan」。

蔡易餘說，中常會中，他是舉華航這次塗裝的問題為例子，就是因為公佈前，少了溝通這一塊，若是溝順暢的話，有一些施政上的錯誤是可以避免。

他說，除了華航，還舉例「零到六歲國家跟你一起養」政策，若讓他們知道總統規劃的時程？逐步如何到位？部會官員若可以針對一些政策性的議題，先到常會討論，交換有用意見，讓大家知道施政方向，對未來在地方宣傳上，會更有建設性。

他表示，中常會是個很好平台，政策決定階段，都可以先到常會討論，黨部就可以邀請部會官員到這裡交換意見。

(中時 )