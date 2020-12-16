儘管七成民意反萊豬，蔡政府明年元旦開放萊豬進口的政策不變，但對於地方首長呼籲政府應在產品做好萊劑標示，行政院長蘇貞昌則回應，用法律強制標示，會被別的國家貿易報復；此話一出後，萊豬風波持續延燒。對此，前立委沈富雄直言，覺得美豬事件到現在，國民黨團是得分的，「本來只是一把手槍而已，變成機關槍。」

沈富雄在政論節目《少康戰情室中》說，覺得美豬事件到現在，國民黨團是得分的，本來只是一把手槍而已，變成機關槍，不過現在黨團裡頭有人擔心，美豬1月1日進來以後，這個議題會不會有續航力、是不是就這樣死掉，「我覺得國民黨團不用擔心！」

沈富雄分析，因為其實行政院底線非常清楚對於萊克多巴胺，它根本不容許你說完全沒有或是在安全以下的標示，這個他連碰都不碰，所以像新北市帶動大家一定要標示美豬、標示零檢出，竟然多數人都這樣做，那麼自然而然沒人標示的，也沒有人敢買。

針對民意反對聲浪，沈富雄指出，這就是官民背道而馳，國民黨續航力可以一直打下去，「真的再打一年沒問題！」

(中時新聞網)