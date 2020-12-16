中國醫藥大學新竹附設醫院近日慶祝2周年院慶，由癌症中心主任鍾智淵、一般外科醫師古君平策展的《BoneBone骨力、抗癌有力》16日正式舉辦，提醒癌友要注意癌症骨轉移的狀況，展覽展至25日止，院方在期間也邀請不同科別醫師以癌症骨轉移為題演講，期盼提高癌友病識感。

鍾智淵致詞時表示，癌細胞不僅對原發器官造成傷害，不斷增生的癌細胞也會隨著血液、淋巴轉移到骨骼，並在骨骼分泌細胞激素，破壞骨細胞，導致骨細胞製造骨質的速度嚴重落後於流逝速度，更易造成骨折、癱瘓、臥病在床等併發症，使癌友預後、生活、工作都受到衝擊。

鍾智淵也說，癌症骨轉移發生後，除了治療原發性癌症外，也需透過骨轉移控制藥物，延緩骨骼併發症的發生，骨轉移治療前，為降低顎骨併發症副作用，患者也須先口腔檢查，並於治療期補充鈣質、維生素D，聆聽營養師提供的飲食建議。

該院癌症中心整合院內11大照護團隊，藉由跨科會診，各專科醫師提供癌友整合性的個人化療承，患者出院後也提供延續性照護，提高治療成效，也降低候診時間。

為了避免民眾輕忽骨轉移治療的嚴重性，院方也將舉辦系列講座，大腸直腸科主任沈名吟以「淺談大腸癌與骨轉移」為題，21日上午11點30分開始；泌尿外科醫師羅敏誠22日上午10點，以「認識攝護腺癌與骨轉移」為題講座，有興趣民眾可前往中醫大新竹附醫醫療大樓1樓聆聽。

(中時 )