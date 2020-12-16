細胞治療已成為癌末患者一線曙光，54歲王先生去年8月間發現肝癌而換肝，未料9個月後竟復發，後來經醫師建議採栓塞合併樹突加殺手細胞治療（DC-CIK）兩個月，腫瘤完全消失；中國附醫細胞治療中心16日發表成果，王先生坦言癌症復發後一度相當沮喪，幸好在醫師評估後決定拼了，他也鼓勵癌末患者，不放棄就有機會。

國內特管辦法實施後，中國附醫是唯一獲得許可將（DC-CIK）使用在臨床治療的醫院，院方日前於科技展中發表治療成果，其中最值得矚目的就是這例換肝後9個月即出現肝癌瀰漫性復發的個案；中國附醫細胞治療中心執行長鄭隆賓指稱，王先生肝臟移植後追蹤9個月就發現肝癌復發，最大一顆腫瘤達9公分，經評估患者符合（DC-CIK）治療標準，即給予DC-CIK治療合併2次肝動脈栓塞療法，經完整治療2至3個月，腫瘤完全消失，迄今已127天。

鄭隆賓說，樹突細胞治療DC可以標記腫瘤，而殺手細胞治療則像是警察系統可發動抓癌細胞，兩者一加乘就是用體內百萬大軍一起殺癌，效果更佳，該院自2020年5月4日迄今總計收治33例，其中14位已完成療程，目前78.6％腫瘤獲控制，王先生是最成功的案例。

鄭隆賓謙稱，這個結果雖然樣本數及追蹤時間不夠長，但在國際發展細胞治療已證實其為癌末病患有效輔助治療的基礎下，這個成果報告顯示，中國附醫在細胞治療的發展上的確癌末病患抗癌另一種有效用的武器。

(中時 )