岡山區部分地區幾乎逢雨必淹，民進黨立委邱志偉日前邀集內政部營建署、高雄市水利局到岡山區會勘，針對成功路460巷、大仁北路、柳橋西路、本洲工業區等淹水問題將會進行改善工程，總經費將近6000萬元新台幣。

邱志偉說，相關預算將編列至前瞻預算中，預算通過後明年度將會執行，屆時營建署及水利局將盡快改善4處易淹水的問現況。

岡山區成功路460巷內因為排水溝的排水功能不佳，雨勢大時往往淹水嚴重，區域內的工廠業者苦不堪言，水利局評估，要徹底該善淹水問題需進行全區周邊側溝改善工程，總長共1040公尺，經費需求1600萬元。

柳橋西路二段則有1處易淹水，需興建70公尺長的排水溝，經費需求120萬元。本洲工業區則有多處易積水，包括本工西一路、本工西二路、本工東二路、本工六路接本工路及本洲路共5處需改善，需改善側溝達1590公尺，經費需求3218萬元。

近來發展不錯的大仁北路，人口稠密，下雨易淹水區域為大德一路至大仁北路355巷之間，兩側需改善側溝為545公尺，經費需求1000萬元。

邱志偉到現場會勘後，營建署、水利局也都表示，這4處都需要編列預算進行整建、加強排水，以解決民眾困擾的淹水問題，相關經費將編列至前瞻預算中。

(中時 )