對美國即將通過新激勵方案，以及對新冠疫苖施打的憧憬，抵銷對國內確診數再創新高的擔憂，周三南韓KOSPI指數收漲0.54%，為2,771.79點，再創下歷史新高。

美國國會4大領導人周二同一天連續召開兩場會議，試圖化解長達數個月的談判僵局，就新一輪新冠援助方案達成協議，以及美國食藥局（FDA）周二發布的文件證實莫德納（Moderna）研發的新冠肺炎疫苖具有高度有效性與安全性，媒體報導該主管機關最快可能於周五批准其緊急使用授權，都為韓股帶來激勵。

韓國疾病管理本部宣布，截至周二午夜，南韓新冠肺炎確診數新增1,078例，再創新高記錄，其中多達1,054例為本土感染病例，促使衛生主管機關認真考慮採取最嚴格的限制措施。

不過，南韓總理丁世均承諾將取得更多病床，以解決近來新冠肺炎確診激增為醫療體系造成的壓力，令市場鬆了一口氣。

此外，分析師表示，對美國新激勵方案的樂觀預期雖帶動韓國股市走高，但有關於聯準會政策的不確定性使漲幅受抑。

今日外資賣超韓股441億韓元。

韓元收跌0.06%，報1,094.0兌一美元。

(時報資訊)