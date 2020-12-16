泰山藝文協會老師將世界級名畫繪製在圍牆上。（泰山區公所提供／李俊淇新北傳真）

新北市泰山區明志路三段上的眷村圍牆因過於老舊導致水泥剝落，經公所編列經費翻修後，泰山藝文協會改編5幅世界級名畫繪製在牆上並於昨（15)日完工，整個街道煥然一新，附近民眾開心表示：「泰山區又多一個打卡景點了」

貴和里長盧東和表示，眷村圍牆因過於老舊，時常有水泥剝落，建議區公所前往改善並規畫綠美化，以不到20萬的經費能夠打造如此漂亮的牆面，也要感謝藝文協會老師冒雨進行繪製，而完成的作品也讓附近住戶大讚物超所值，目前已經有不少里民前往拍照打卡。

泰山區公所林慶豐表示，貴和里牆面彩繪是結合在地泰山藝文協會老師共同創作彩繪，強化地方藝文連結，營造泰山區藝文新風貌，所以在畫作完成後搶在第一時間前往打卡拍照。

泰山藝文協會林崑山表示，將世界名畫改編成互動式街頭街彩繪，主要是讓民眾熟悉且有代入感，打造成全新的戶外藝廊，而世界名畫大都過了版權保護期，屬於全人類的共同遺產，重新改編後更能貼近生活，讓民眾逛街也能有進美術館的感覺。

(中時 )