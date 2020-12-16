新北白隊今日對上南投縣前半場打得掙扎，不過後半場打擊有所發揮，高二投手黃弘劼後援2.1局無失分也是關鍵，最後助新北白以9比4贏下勝利，黃弘劼透露自己國二一開始練投就是下勾型態，高中轉練側投後控球更準，雖然已改變投球姿勢，不過最欣賞的投手仍是日職「潛水艇」高橋禮。

黃弘劼國一時還是二壘手，國二開始練投就從下勾開始，從沒試過常見的上肩投法，高中加入鶯歌工商後在教練盧劭禹的建議改練側投，「以前下勾球速比較慢，控球也比較不準，改成測投後更能適應姿勢，出手點變高後控球更準了。」

黃弘劼此戰在7局下半登板後援，並一路丟完剩餘局數，2.1局僅被敲1安、無失分，另有1次三振，總教練王傳家表示，「黃弘劼控球有水準，球的速差大，對手要掌握比較難，他投的順順的就讓他繼續投。」

黃弘劼從高二開始專心練投，定位在中繼投手，他的偶像是日職「潛水艇」高橋禮，不過自己並沒有模仿他的動作，欣賞純粹是因為「動作很帥」。

(中時 )