桃園市龍潭區親子休憩空間資源缺乏，在親子館落成前，龍潭區公所為滿足民眾需求，於龍潭行政園區A棟3樓規畫面積27坪的親子坊，可望補足6歲以下幼兒休憩空間。社會課長劉紹禹表示，工程已進入驗收階段，安全遊具也將陸續進駐，待設備到位後便能正式啟用，歡迎家長於洽公時間多加利用。

龍潭親子建設推廣聯盟理事長黃琬瑄表示，龍潭目前僅有圖書館與婦幼館等室內空間，能提供繪本共讀課程，6歲以下幼兒少有專屬的親子空間，可供孩子使用豐富遊具，參與唱跳韻律、教育等活動，若公部門能挹注經費打造硬體空間，軟體方面則可與民間團體配合，補足人力與資源不足的問題。

劉紹禹指出，親子坊地點選在龍潭行政園區3樓，面積約27坪，為符合孩子安全所需，地板及牆面皆有鋪設防撞軟墊，內部主要以靜態活動為主，規畫書櫃、遊具與寶寶爬行區，未來將採購適合6歲以下幼兒的繪本、教材，家長可於洽公時間攜童進入休憩，也會依照中央規定，落實場地消毒及實名制，目前供親子使用為主。

活動部分，市府兒童托育科林燕婷說，社會局將視情況配搭親子車托育人員，利用教玩具等道具，在親子坊內帶領體能律動、創意遊戲或繪本共讀等親子活動，促進幼兒身心發展，培養親子情感交流。

(中時 )