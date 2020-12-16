讀賣巨人隊今（16）日與24歲的四番主炮岡本和真換約，為他加薪7000萬日圓，明年薪資上升到2億1000萬日圓；使他能在25年歲時年薪突破2億日圓，隊史僅次於1998年24歲的松井秀喜，成為隊史第2年輕的「兩億男」。

岡本和真簽字後開心表示：「早在3、4年前根本不敢想像會有今天的成果，不過和松井前輩相比，我根本沒打出什麼好成績，很感謝球團對我的肯定。」

岡本和真今年出賽118場，中斷連續兩年全勤的紀錄，擊出121支安打，包括31支全壘打，連續3年達到30轟以上。另有97分打點，打擊率2成75，長打率0.545、攻擊指數0.907，拿下中央聯盟全壘打王、打點王，球季結束並獲選「最佳九人獎」（最佳三壘手）。

巨人隊今年完成央聯二連霸，球季剛開始坂本勇人、丸佳浩表現平平，幸好有岡本和真撐起球隊的火力，因此備受原辰德監督的肯定。不過岡本也說今年沒有達成所有的目標，而打職棒就是設定更高的目標來挑戰自我，期待明年球季的表現更上一層樓，並且幫助球隊奪回日本一。

(中時 )