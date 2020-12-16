◎繼醫藥費買單後 陳時中：移工列入新冠疫苗接種名單

新冠肺炎疫苗，來台的國際移工也可以打！因應國際疫情持續嚴峻，但國際移工因爲高風險對象，原先不在中央流行疫情指揮中心首波接種對象，指揮官陳時中今天宣布，包含機構內與家戶內的照顧者，不分國籍，都會列入公費新冠肺炎疫苗首波接種名單，他強調，「風險不會因為你是什麼人就改變」，但數量是否夠用？他說「要好好算一下」。

◎AIT處長來訪 盧秀燕當面要求暫緩萊豬

美國在台協會處長酈英傑一行人，16日到台中市政府拜訪市長盧秀燕。盧秀燕在市政大樓禮賓廳接見致歡迎詞後，隨即針對明年元旦將開放進口的萊豬議題，強調站在台中市民關心的角度，希望能夠先暫緩美豬進口。讓聽懂中文的AIT人員馬上跑上前向酈英傑轉述盧的說法；AIT人員並與市府秘書處人員溝通，中途請媒體離場。

◎律師法新制上路 找律師可以查照片

自2006年開始修法，歷時14年才完成修法的律師法，將在2021年1月1日新制上路，新修法完成的律師法最大特色就是民眾透過法務部律師查詢系統找律師，未來不再只有姓名及律師證號，包括律師所屬的地方公會、懲戒紀錄、事務所通訊方式以及律師的照片都會公開，讓民眾對律師有更多了解。

◎北市府又爆貪汙 檢方大搜索3官員遭約談

台北市政府再爆貪汙弊案！台北市工務局公燈處花卉試驗中心主任宋馥華，明知陽明山國際大旅館停車場違法占用公有地，事後雖騰空返還市府，公燈處已設圍籬，宋竟派員拆除圍籬讓業者使用，圖利業者90多萬補償費，另公燈處技工張家豪、黃銘鴻則勾結廠商收賄10萬，涉嫌、圖利貪汙。台北地檢署今指揮廉政署搜索花卉中心等10處地點，約談宋、張、黃3名公務員及4名廠商到案。

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(中時新聞網)