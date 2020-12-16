台東縣府與縣農會推動「幸福台東農遊趣」，來自全縣各地的特色農產，由小農親自解說自家產物，還有套裝遊程。（蔡旻妤攝）

台東縣府與縣農會推動「幸福台東農遊趣」，來自全縣各地的特色農產，由小農親自解說自家產物，還有套裝遊程。（蔡旻妤攝）

台東縣府與縣農會推動「幸福台東農遊趣」，來自全縣各地的特色農產，由小農親自解說自家產物，還有套裝遊程。（蔡旻妤攝）

台東縣府農業處與縣農會協力推動「幸福台東農遊趣」，至今創造1億8,000萬元以上的經濟及行銷效益，16日舉辦成果發表會，縣長饒慶鈴邀請大家跨年來台東看阿妹後，到各個農村、部落旅遊，吃在地、食當季最接地氣。

農村好玩又好吃！來自全縣各地的特色農產，由小農親自解說自家產物，還有套裝遊程。農民準備了木鱉果汁和檸檬汁，教大家如何調出黃金比例的新鮮果汁；鹿野農民則現場請大家品嘗抹上香甜紅龍果醬後的烤土司。

其他農家體驗有成功農會的木鼈果牛軋糖、關山惠豐的蜂王乳、池農研發的烤QQ米格子等，涵蓋南迴、東海岸及縱谷的農村特色。

縣農會總幹事戴振東指出，農村體驗旅遊景點正逐年累積，目前精選出6條旅遊路線、有40個農戶體驗，目的就是希望全國民眾到台東，帶動旅遊、消費及伴手禮市場，活絡農村經濟。

農業處長許家豪說，這次以藝術市集方式呈現農遊體驗及美食，並將農遊資訊透過互動式網頁呈現，讓大家可以輕鬆認識優質農產品及農業遊程。

饒慶鈴歡迎大家來台東吃在地、食當季、玩當地DIY。她說，受到阿妹回鄉跨年演唱，台東旅遊相當熱門，演唱會實名制開放登記不到2周，已經超過4萬人，希望大家聽完演唱會後，可以到農村或部落旅遊，體驗最在地的玩法。

(中時 )