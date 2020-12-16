今年度汽、機車燃料使用費開徵期已過，新竹區監理所統計，截至12月中，桃竹苗地區仍有17萬件未繳納，新竹區監理所針對逾期未繳納的車主已發出催繳通知書，補繳期限至今年12月31日止。

新竹區監理所表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於桃竹苗地區未依期限繳納之車主，已於11月27日起以雙掛號寄出催繳通知書，補繳期限至12月31日止。

新竹區監理所所長黃萬益提醒，若逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰外，所欠費額後續將移送強制執行。

民眾收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否有繳納的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

新竹區監理所也鼓勵，車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，相關申請書表可於新竹區監理所或監理服務網站下載。

(中時 )