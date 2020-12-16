美食外送員勞動權益浮上檯面，新北市政會議今日通過《外送平台業者管理自治條例》草案，規範外送員每日累計工時不得超過12小時，且業者須為外送員投保團體傷害險保額300萬元；勞工局表示，草案將送市議會審查，盼能在明年上路，保障外送員工作安全。

根據交通局統計，新北市約2萬名美食外送員，每年發生500次車禍，在肇事案件中占比可觀，新北市擬著手訂定《外送平台業者管理自治條例》，法規比北市更嚴格，規範新北市的外送員每日累計工時不得超過12小時，要求業者為外送員投保團體傷害險保額300萬元。

此外，草案也規範業者須在外送員上路前，提供職業、食品及交通安全至少3小時教育訓練、消費交易紀錄保存等。

勞工局長陳瑞嘉表示，在擬訂草案初期，已先邀集代表勞方的新北市餐飲代購派送人員職業工會代表、Foodpanda、Uber Eats、LALAMOVE等平台業者及專家交換意見，盼市議會支持，明年可以通過上路，保障外送員、消費者及用路人權益。

針對單日工時限12小時，Uber Eats公關總監潘瑞蓮認為，其實外送員不受公司排班限制，接單時間本來就很自由，具體層面外送員能否支持，仍須進一步徵詢意見，公司會保障外送員的勞工權益；鍾姓美食外送員坦言，現在多數外送員同時接不同公司的單，單憑公司系統來查核外送員送餐是否超時，很沒意義。

(中時 )